ميسي عقب الهزيمة أمام البرازيل: الحكم كان مجنونا

وصف ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني حكم مباراة التانجو أمام البرازيل التي خسرها التانجو بهدفين دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا بالمجنون.

وقال ميسي في تصريحاته التي نقلها موقع إيفنينج ستاندرد الإنجليزية :"كان الحكم مجنونًا، كانت هناك عقوبات واضحة لصالح أوتاميندي، وأخرى لصالح سيرخيو أجويرو، كان يقف إلى جانبهم في كل كرة أو نزاع مقسم ، يميل إلى الملعب".

وأضاف :"بكل تأكيد هذه ليست مبرراتنا، "لعبنا مباراة رائعة وبذلنا جهدًا كبيرًا، كانت هناك تدخلات واضحة ولم يقُم الحكم بالعودة لتقنية الفيديو أعتقد كانت هناك ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما لنا".

وأضاف :"لاعبو الأرجنتين قدموا تضحيات كبيرة، إنهم يستحقون الاحترام، ولدينا العناصر اللازمة لاستكمال عملية التطوُّر، فهناك مستقبل كبير لهذا المنتخب ويجب منحه بعض الوقت، إذا كان عليّ المساعدة في أي مكان فسوف أقدمها، لقد شعرت بكثير من الراحة مع هذه المجموعة".