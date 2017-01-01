يايا توريه ينضم لنادي درجة ثانية في الصين

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أعلن فريق تشينجداو هوانجاي الصيني الذي يلعب في الدرجة الثانية ضم الإيفواري يايا توريه نجم برشلونة الإسباني السابق و أسطورة منتخب كوت ديفوار.

ونشر النادي الصيني صورًا ليايا توريه بقميص الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتب يايا توريه عبر صفحته الرسمية عقب إعلان انضمامه لتشينجداو هوانجاي: "منذ بداية مسيرتي الكروية، لطالما أحببت التحديات، والآن قررت مواجهة هذا التحدي الجديد وصنع التاريخ مرة أخرى مع نادي تشينجداو هوانجهاي".

يذكر أن يايا توريه قد رحل عن صفوف أوليمبياكوس اليوناني بعد انتهاء عقده مع الفريق في ديسمبر الماضي.