روحاني يهدد برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بداية من الأحد المقبل

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، بأن الجمهورية الإسلامية سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بداية من الأحد القادم؛ ما يمثل المرحلة الثانية من خفض التزامات إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول :"اعتبارا من السابع من يوليو لن يكون مستوى التخصيب النووي في إيران عند مستوى 3.67؛ سنقوم برفعه للقدر الذي نريده ويلبي الضرورة والحاجة".

وحث الدول الأوروبية على الالتزام بالاتفاق النووي، وأكد أن إيران ستلتزم بالاتفاق بنسبة مئة في المئة إذا ما رفعت الدول الأوروبية التزامها به. وقال :"نسبة تنفيذكم لالتزاماتكم لا تصل حتى إلى 10%، أوصلوا هذه النسبة إلى 98%، ونحن سنعود إلى المئة بالمئة".

وكانت إيران أعلنت مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وكانت إيران أبلغت في مايو الماضي بقية الدول الأطراف في الاتفاق عزمها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي.