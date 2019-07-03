حسن الرداد ينعي أخيه في ذكرى وفاته

نعى الفنان حسن الرداد، شقيقه فادي الذي توفى قبل 16 عامًا، ونشر صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه الرسمي علي موقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: " الذكرى الـ16 لوفاة شقيقي فادي الرداد، أرجو قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له".

يذكر أن حسن الرداد، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الزوجة 18، وهو من بطولته بجانب ناهد السباعي، وبيومي فؤاد، وسلوي خطاب، ونجلاء بدر، ومن تأليف خالد أبو بكر ومحمد أبو السعد وإخراج مصطفي فكري.