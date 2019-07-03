الأربعاء 3 يوليه 2019 9:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

حسن الرداد ينعي أخيه في ذكرى وفاته

أسامة الكيلاني
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:01 م

نعى الفنان حسن الرداد، شقيقه فادي الذي توفى قبل 16 عامًا، ونشر صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه الرسمي علي موقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: " الذكرى الـ16 لوفاة شقيقي فادي الرداد، أرجو قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له".

يذكر أن حسن الرداد، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الزوجة 18، وهو من بطولته بجانب ناهد السباعي، وبيومي فؤاد، وسلوي خطاب، ونجلاء بدر، ومن تأليف خالد أبو بكر ومحمد أبو السعد وإخراج مصطفي فكري.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك