حسن الرداد ينعي أخيه في ذكرى وفاته

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نعى الفنان حسن الرداد، شقيقه فادي الذي توفى قبل 16 عامًا، ونشر صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه الرسمي علي موقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: " الذكرى الـ16 لوفاة شقيقي فادي الرداد، أرجو قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له".
يذكر أن حسن الرداد، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الزوجة 18، وهو من بطولته بجانب ناهد السباعي، وبيومي فؤاد، وسلوي خطاب، ونجلاء بدر، ومن تأليف خالد أبو بكر ومحمد أبو السعد وإخراج مصطفي فكري.
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Habibi, our brotherhood began with sharing everything and not only the jacket... Sharing our parents’ love, sharing a home, and sharing cherished moments. I lost you on earth but heaven gained a beautiful soul. Rest In Peace my brother, until we meet again, inshalla.الذكرى ال١٦ لوفاة شقيقى#فادى الرداد، أرجو قراءة الفاتحة على روحه و الدعاء له.🌹
A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on Jul 3, 2019 at 10:34am PDT
Habibi, our brotherhood began with sharing everything and not only the jacket... Sharing our parents’ love, sharing a home, and sharing cherished moments. I lost you on earth but heaven gained a beautiful soul. Rest In Peace my brother, until we meet again, inshalla.الذكرى ال١٦ لوفاة شقيقى#فادى الرداد، أرجو قراءة الفاتحة على روحه و الدعاء له.🌹
A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on Jul 3, 2019 at 10:34am PDT