حسن الرداد ينعي أخيه في ذكرى وفاته

View this post on Instagram

Habibi, our brotherhood began with sharing everything and not only the jacket... Sharing our parents’ love, sharing a home, and sharing cherished moments. I lost you on earth but heaven gained a beautiful soul. Rest In Peace my brother, until we meet again, inshalla.الذكرى ال١٦ لوفاة شقيقى#فادى الرداد، أرجو قراءة الفاتحة على روحه و الدعاء له.🌹