الطب العدلي بالسودان: نقل ودفن 3800 جثة في الخرطوم منذ بداية الحرب

• رئيس هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم هشام زين العابدين قال إن ذلك جرى أيضا "إبان إعلان الخرطوم خالية من المليشيا المتمردة"

أعلنت هيئة الطب العدلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، عن نقل 3 آلاف و800 جثة من منازل وساحات المدينة ودفنها في المقابر، وذلك في إحصائية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وقال رئيس الهيئة بولاية الخرطوم هشام زين العابدين: "تولت هيئة الطب العدلي بالتعاون مع الشركاء نقل 3800 جثة ودفنها بمقابر مختلفة".

وأوضح أن عملية النقل والدفن جرت "خلال فترة الحرب وإبان إعلان الخرطوم خالية من المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع)"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ذلك جرى "بعد تلقي بلاغات بتواجد جثث في المنازل وداخل الميادين بالأحياء السكنية وفي المؤسسات الصحية والوزارات والجامعات".

وفي 20 مايو الماضي، أعلن الجيش السوداني سيطرته على كامل مدينة الخرطوم وخلوها من قوات الدعم السريع بعد معارك شديدة.

ومنذ اندلاع الحرب في العاصمة السودانية في أبريل 2023، لجأ السكان إلى دفن موتاهم داخل البيوت أو أمامها أو في ساحات المدارس والجامعات أو في شوارع وساحات وميادين الخرطوم، وفق ما تفرضه معطيات القتال.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.