أمرت السلطات اليابانية بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بسبب هطول أمطار موسمية على المنطقة.



وأصدرت السلطات المحلية أمر إجلاء لنحو 594 ألفا من سكان مدينة كاجوشيما.



وخلال مؤتمر صحفي في الصباح، توقع خبير الأرصاد الجوية ريوتا كورورا هطول مزيد من الأمطار على مناطق واسعة من كيوشو، ودعا إلى إجلاء السكان مبكرا لحماية أرواحهم.



وحذر كورورا من انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب مياه الأنهار بالمنطقة.



وحسب هيئة الأرصاد الجوية، هطلت أمطار بلغ منسوبها أكثر من 80 ملليمترا في الساعة بعض مناطق الجزيرة في الصباح.



وقالت الهيئة إنه من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 350 ملليمترا في جنوب كيوشو، وما يصل إلى 300 ملليمتر في شمال كيوشو وما يصل إلى 250 ملليمترا في جنوب غرب جزيرة شيكوكو بحلول صباح غد الخميس.



وقبل عام تقريبا، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وهو أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالطقس في ثلاثة عقود.