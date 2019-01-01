«الحرية والتغيير» تقرر المشاركة في جلسة تفاوض مباشرة مع المجلس العسكري السوداني

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وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة المشاركة في جلسة مباشرة للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحضور وسيطي الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

وستكون هذه الجلسة هي جلسة التفاوض الأولى المباشرة بين الطرفين منذ أحداث فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش.

ونقلت "شبكة الشروق" السودانية عن مصادر مطلعة أن الموافقة تمت خلال اجتماع لمكونات قوى الحرية والتغيير.

وكان وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي حثا أمس المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.

وتتزامن الجلسة مع زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية للسودان، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية، في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.