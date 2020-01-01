الجيش المالي يعلن مقتل 7 من عناصره خلال هجوم إرهابي شمال البلاد

لقي سبعة جنود ماليين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خلال هجوم إرهابي في شمال البلاد.



وقال الجيش المالي في بيان اليوم الجمعة- إن قوات تابعة له تعرضت لهجوم في منطقة تابعة لمحافظة موبتي شمال البلاد قتل خلاله سبعة جنود وجرح جنديان وفقد ثلاثة آخرون.



وأوضح البيان، أنه تم حرق بعض المعدات التابعة للجيش من قبل الإرهابيين الذين وصلوا على متن ثلاث سيارات ونحو أربعين دراجة نارية.



وأكد أن القوات المالية والتي تمكنت من إجلاء الجرحى إلى مدينة سيفاري هوجمت تم إيفادها إلى المنطقة بعد مقتل ثلاثين مدنيا أمس على يد مجموعة من الإرهابيين في بواري.



ويعاني شمال ووسط مالي من انفلات امني اسفر خلال النصف الاول من العام وفق مصادر رسمية من قتل الكثيرين.