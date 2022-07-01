مصطفى معوض لاعب بتروجت يكشف حديثه مع سواريش مدرب الأهلي

كشف مصطفي معوض، لاعب بتروجت، عن كواليس حواره المقتضب مع ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب مباراة الفريقين، في الدور نصف النهائي من كأس مصر نسخة "الموسم الماضي".

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية لمواجهة الزمالك، بعد التغلب على بتروجت، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، على ستاد القاهرة، مساء أمس.

وقال معوض، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد بالأداء ولكن ليس راضي عن نتيجة المباراة، كنت أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي، ولكن التوفيق والحظ لم يحلفنا خلال اللقاء، لكننا واجهنا أفضل اسكواد في إفريقيا».

وعن حواره مع سواريش، أوضح: «ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، قام بتحيتي بعد اللقاء، وأثني علي مستواي الفني، وسأل عن اسمي وأكد لي أنه سيتابعني خلال الفترة المقبلة».

وواصل: «طالبني بمزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، وكنت سعيد جدا برأيه والاشادة بي».

وأتم: «لدي طموح كبير خلال الفترة المقبلة، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي من أجل اللعب لأكبر الأندية في مصر وحلمي الاحتراف، عقدي ما زال به موسمين مع بتروجت».