علق إيان راش، نجم ليفربول السابق، على تجديد عقد محمد صلاح، مع الريدز، بعد 11 شهرا من إثارة الجدل والشد والجذب بين إدارة النادي الإنجليزي والكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال الفرعون.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات أسطورة ليفربول، حول تجديد عقد محمد صلاح، قائلا: «لقد استمتعت بوجبات قليلة مع رامي في دبي حيث يعيش، في فرنسا ولندن وليفربول، وفي كل مرة تتحول المحادثة عادة إلى مو صلاح ومستقبله، لقد أصررت باستمرار على أن محمد صلاح يمكن أن يصبح أسطورة حقيقية لليفربول إذا بقي لمدة ثلاث سنوات أخرى وحافظ على معاييره المذهلة».

وأضاف: «قلت لـ محمد صلاح، استمر وستحطم أرقامي القياسية، كان هناك لاعبون رائعين في الماضي، في السنوات الأخيرة كان هناك لويس سواريز وفرناندو توريس وساديو ماني لكنهم لم يبقوا طويلا بما يكفي ليصبحوا أساطير حقيقيين».

وواصل: «أنت بحاجة إلى الاستمرار في الأداء لمدة 10 سنوات على أعلى مستوى، يمكن لمحمد صلاح الآن تحقيق ذلك، أواصل إخباره أنه إذا بقي، فيمكنه تحطيم أرقامي القياسية، قلت أيضًا إن العشب ليس دائمًا أكثر خضرة على الجانب الآخر».

واسترسل: «كنت سعيدًا جدًا لأنني عدت إلى ليفربول حيث كنت محبوبًا، الجميع في ليفربول بما في ذلك المشجعين يحبونه، هذا مثل توقيع جديد».

وأتم: «أنا سعيد للغاية، آمل أن أساعد بطريقة ما في دوري كسفير لليفربول، أنا بصراحة سأحب ذلك إذا أصبح محطمًا للأرقام القياسية في النادي».

ويسعى محمد صلاح، لتسجيل 48 هدفًا في موسم واحد بقميص ليفربول ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للفريق في موسم واحد متوفقًا على إيان راش الذي يحمل الرقم القياسي لأكثر من سجل في موسم واحد مع ليفربول برصيد 47 هدفًا.

كما يمتلك إيان راش، رقما آخر يريد محمد صلاح أن يحطمه، كأكثر لاعب تسجيلًا في البريميرليج بقميص ليفربول، حيث سجل صلاح 38 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017/2018، ويأمل بتسجيل أكثر من 42 هدفًا في البريميرليج خلال المواسم القادمة ليصبح أكثر لاعب تسجيل للأهداف في الدوري بقميص الريدز متفوقًا على الأساطير روبي فاولر وكيفن كيجان، وإيان راش، وكيني دالجليش، بوبي جراهام.