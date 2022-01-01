محافظ أسوان يتابع تنظيم القوافل الطبية المجانية بقريتي قورته ثان والفوزة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، تنظيم مديرية الشئون الصحية قافلة طبية للكشف المجانى بقرية قورته ثان بمركز نصر النوبة، وقرية الفوزة بمركز إدفو، وذلك ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

صرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، تم تنظيم هذه القافلة الطبية على مدار يومين، التى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيرا إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1962 مواطنا ومواطنة مجانا، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضا، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

فى نفس السياق، واصلت المديرية تنظيم الندوات التعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بالوحدات المحلية لمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، حيث شملت التعريف بالمنظومة وأهميتها للمواطنين، بجانب شرح آلية التسجيل والأوراق المطلوبة، مع الرد على الاستفسارات والتساؤلات المختلفة التى تم طرحها من قبل المواطنين والقيادات المجتمعية المشاركة فى هذه الندوات، وذلك فى إطار الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها أجهزة المحافظة، ولاسيما أن أسوان تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة بها.