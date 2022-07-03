اللبنانية دومينيك حوراني تشارك أحدث جلسة تصوير مع خروف

شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورا لها من أحدث إطلالاتها مع خروف.

نشرت دومينيك صورها مع الخروف، وعلقت قائلة: "أنا صار عندي خروف.. وكتير بحبو.. حدا عندو خروف متلي؟".

يذكر أن دومينيك انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "ختم خروج"، وهو من بطولتها بمشاركة كل من ياسر الزنكلونى، ضياء عبدالخالق، إيناس النجار، منى فاروق، مروة لطفي، مصطفى يوسف، نادر فرنسيس، مفيد عاشور، رامي غيط، مشرف على الإنتاج السيد سلامة، ومن إخراج رائد إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار تشوقي ما بين الإثارة والغموض.

وتعيش دومينيك حورانى، حاليا حالة نجاح فني بعد المشاهدات العالية التى حققها كليبها الأخير "العب غيرها"، والذي طرحته عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، بالتزامن مع عرضه على قناة "مزيكا".