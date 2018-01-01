محافظ الغربية يفتتح أولى القوافل الطبية المجانية بالوحدة الصحية في شوبر

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، أولى القوافل الطبية المجانية التي تنظمها المحافظة احتفالا بالثلاثين من يونيو، وذلك في الوحدة الصحية بقرية شوبر مركز طنطا، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والمحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وتفقد محافظ الغربية، أقسام القافلة والتي تضم تخصصات (الباطنة، والجراحة، والعظام، والأسنان، والأطفال، والجلدية وتنظيم الأسرة)، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتقديم خدمة أداء التحاليل بالمجان داخل الوحدة.

وأشاد المحافظ، بتنوع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمجان في القافلة، حيث يتوفر العديد من التخصصات إلى جانب صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية والعزب المجاورة.

ووجه رحمي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتنظيم حملات طرق الأبواب لتلقي لقاح كورونا.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافلة الطبية الموجودة بقرية شوبر تأتي ضمن عدة قوافل موجودة بجميع أنحاء المحافظة تزامنا مع الاحتفالات بثورة الـ30 من يونيو، حيث تنظم مديرية الصحة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية 17 قافلة طبية خلال الفترة من الثالث من يوليو وحتى السابع من الشهر ذاته.

وقال رحمي، في تصريحات صحفية، إن محافظة الغربية أعدت برنامجا مكثفا للاحتفال بثورة الثلاثين من يونيو يشمل تنفيذا (مسيرة شبابية، وأمسية ثقافية فنية، و10 حفلات فنية بالإدارات التعليمية، ومعرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية، و17 قافلة طبية، و2 قافلة بيطرية، وقافلة اجتماعية وندوة تثقيفية عن ثورة الـ 3 من يونيو).