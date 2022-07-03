شهد معرض "صناعة بلدنا"، الذي انطلق اليوم الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، إقبالا كثيفا من المواطنين فور فتح أبوابه للزوار.



وأبدى الزائرون إعجابهم بتنظيم المعرض والتنوع الذي يميز الشركات والقطاعات الصناعية والمؤسسات الإنتاجية المشاركة، وفي ذات الوقت أبدى العارضون إعجابهم بتنظيم المعرض الذي يقام بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.



وشهدت أجنحة المعرض زيارات كثيفة من جانب المواطنين، لا سيما أجنحة الهيئات الرسمية، مثل قناة السويس، وقطاع الطاقة، ومشروعات الاستثمار العقاري، ومواد التشييد والبناء، بالإضافة إلى الحضور الكثيف في أجنحة المنتجات الغذائية والصناعات الهندسية، وعروض "ديارنا" والحرف اليدوية التي قدمها جناح وزارة التضامن ومنتجات بعض المحافظات وشركات قطاع الأعمال وشركات إنتاج السيراميك والأرضيات والسجاد والمفروشات والصناعات النسيجية والملابس وصناعات الجلود والأجهزة الكهربائية ومنتجات الأثاث والديكور، إضافة إلى القطاع الطبي كشركات الدواء وشركات ومراكز إنتاج مستحضرات التجميل.



ورحب المواطنون بفكرة المعرض، وقالوا إنها تعكس دور الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية في تسليط الضوء على إنجازات الصناعة المصرية والإنتاج الوطني الذي بات يتمتع بالجودة وأعلى المواصفات.



وأشاروا إلى أن أهم ما يميز الشركات العارضة أنها حرصت على طرح العديد من منتجاتها الجديدة والمبتكرة والتي تطرح للمرة الأولى في الأسواق وتتميز بالتنوع، وأشادوا بالعروض والتخفيضات التي تقدمها للمترددين والتي وصلت إلى 35%، ولفتوا إلى أن تلك العروض غير قاصرة على شركة بعينها وإنما تقدمها غالبية الشركات.



وبدا واضحا أن معروضات "ديارنا" ومنتجات الحرف اليدوية كانت من بين أكثر الأجنحة التي شهدت زيارات كثيفة ومبيعات من جانب المترددين الذين أجمعوا على أن أهم ما يميز تجميع شركات الحرف اليدوية في المعرض أنها تحت سقف واحد وتقدم عروضا جيدة تناسب الجميع كما أنها تضم منتجات متميزة وأكثر إبداعا.



وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد افتتح صباح اليوم نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، معرض "صناعة بلدنا" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيامٍ، تحت رعاية رئيس الوزراء بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية.



وحضر الافتتاح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ولفيف من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية.