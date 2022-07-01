تسببت أنباء تسريب امتحان الجغرافيا الصف الثالث الثانوي 2022، في إثارة حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور على السواء، خلال الساعات الأخيرة، ولذا يحاول الكثير منهم الوصول إلى حقيقة الأمر.

هذا وسادت حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، بسبب الصور التي تم تداولها على نطاق واسع والتي تشير إلى أنها أسئلة امتحان الجغرافيا الصف الثالث الثانوي 2022.

حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2022

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تشير إلى تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2022، وذلك على أغلب وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذى نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت أن ما يتم ترديده بشأن تداول الاختبار ما هي إلا مجرد شائعات ليس أكثر من ذلك، بهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

هذا وأوضحت الوزارة، أن هناك تشديدات تامة على امتحانات الثانوية العامة بهدف عدم تسريب الاختبارات قبل دخول الطلاب اللجان، فضلًا عن دورها الواضح في متابعة كل ما يتم نشره من صور وغيره بخصوص الامتحانات خلال المدة الزمنية المخصصة للحل.

امتحان الجغرافيا الصف الثالث الثانوي 2022

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة 2022، حتى يوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري على مستوى الجمهورية، في اللجان المختلفة المفرقة داخل المحافظات.

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هذا وتعد مسألة الشائعات حول تسريب الامتحانات، قد أصبحت جزء لا يتجزأ عن ماراثون الاختبارات في كل عام، ولذا تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.