تقرير: عبد المنعم يدخل حسابات اتحاد جدة لتعويض حجازي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام نادي اتحاد جدة بالتعاقد مع محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة سبورت السعودية: "دخل قلب الدفاع الدولي محمد عبد المنعم ضمن قائمة اهتمامات البرتغالي نونو سانتو لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب بداعي الإصابة".

وأضافت: "يدرس الاتحاد التعاقد مع اللاعب الذي قدم عروض رائعة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الماضية كما سجل هدف فوز ناديه الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي".

وأشار التقرير إلى أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد مع اللاعب المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب في الفترة القادمة بداعي الإصابة.

وأتمت الصحيفة موضحةً أن خيار التفكير في ضم محمد عبد المنعم نال استحسان اللاعب أحمد حجازي الذي أكد أن اللاعب واحدًا من أبرز قلوب الدفاع في الكرة الإفريقية في الوقت الحالي.

يُذكر أن أحمد حجازي كان قد أجرى الشهر الماضي عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث من المنتظر عودته للملاعب نهاية العام الجاري.