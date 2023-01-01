حملة مفاجئة بحي شمال المنيا تغلق مقهيين وتوقف تحويل شقة من سكني إلى تجاري

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل تنظيم حملات المتابعة الميدانية بنطاق مراكز المحافظة؛ للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكني إلى تجاري بشارع عدنان المالكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم تنفيذ قرار غلق مقههين بحي شمال لمخالفة شروط الترخيص والتعدي على حرم الطريق، فضلا عن التسبب في إزعاج المواطنين.