 الصين تفرض قيودا على صادرات المعادن المستخدمة في صناعة الرقائق - بوابة الشروق
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الصين تفرض قيودا على صادرات المعادن المستخدمة في صناعة الرقائق

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 8:53 م

 

أعلنت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك في الصين، إن الحكومة ستفرض قيودا على صادرات معدني الجاليوم والجرمانيوم المستخدمين في صناعة الرقائق الإلكترونية اعتبارا من أول أغسطس المقبل بدعوى حماية الأمن القومي والمصالح القومية للصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول، إن الشركات الراغبة في تصدير هذه المعادن والمواد المرتبطة بها ستحتاج الحصول على تصريح مسبق من الحكومة.

وتعد الصين منتجًا رئيسيًا لعشرين مادة خام أساسية بما في ذلك الجاليوم والجرمانيوم وما يعرف باسم معادن الأرض النادرة المستخدمة في الكثير من الصناعات الحيوية بدءا من الإلكترونيات وحتى مركبات الفضاء.

وتمتلك الصين حوالي 36% فقط من احتياطيات عناصر الأرض النادرة المعروفة في العالم، ولكن من خلال استراتيجية مدروسة ومنهجية، تسيطر بكين الآن على أكثر من 70% من قدرة الاستخراج في العالم، والأهم من ذلك أن الصين تسيطر على ما يقرب من 90% من قدرة معالجة هذه العناصر في العالم.

وتثير القيود التي تفرضها الصين على تصدير هذه المعادن استياء الدول الغربية التي بدأت في السنوات الأخيرة التحرك لتقليل الاعتماد على استيراد المعادن الصينية.


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