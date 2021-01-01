اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، بشدة، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد.



وأكد الاتحاد، في بيان له، أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم والإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



وحمل الاتحاد، الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل المسئولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.