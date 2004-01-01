القوات البحرية الصينية والروسية تعتزمان تعزيز الاتصالات

قال وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، خلال اجتماع مع القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف، في بكين اليوم الاثنين، إن الصين تأمل في تعزيز الاتصالات، وإجراء تدريبات عسكرية منتظمة وتوسيع التعاون مع البحرية الروسية.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الصينية عن نيكولاي يفمينوف، القول إن روسيا ملتزمة بتوسيع التبادلات وتنظيم التدريبات والدوريات المشتركة مع البحرية الصينية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأعلن جيش تايوان، في يونيو الماضي، رصدا نادرا لسفينتين حربيتين روسيتين، بالقرب من المياه التايوانية، وأنه راقب عن كثب تحركاتهما، قبل أن تبحران بعيدا.

ولم تكشف وزارة الدفاع الوطني التايوانية عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك مدى بعد السفينتين الحربيتين الروسيتين عن ساحل تايوان.