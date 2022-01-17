أسهم باكستان تسجل أعلى قفزة في 3 سنوات بفعل اتفاق صندوق النقد

قفز المؤشر الرئيسي للأسهم الباكستانية بأكبر نسبة خلال أكثر من ثلاث سنوات، اليوم الاثنين، بعدما توصلت البلاد لاتفاق قرض بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما يخفف من حدة المخاوف بشأن العجز عن السداد.

وارتفع مؤشر كراتشي 100 الرئيسي بنسبة 5.8% عند الساعة 9.32 بالتوقيت المحلي، ما تسبب في تعليق التعاملات لمدة ساعة واحدة. وأعيد فتح التعامل على الأسهم اليوم الاثنين بعد إجازة لعيد الأضحى استمرت لمدة ثلاثة أيام. ويمتد إغلاق سوق العملات حتى يوم غد الثلاثاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، جاء الانتعاش بعد أن حصلت البلاد على طوق نجاة من عجز محتمل عن سداد الديون الأسبوع الماضي، بعدما توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وتعيش باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية في التاريخ، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم بشكل صاروخي.

وقال روشير ديساي، مدير صندوق أوراق مالية لدى شركة "آشيا فرونتير كابيتال" ومقرها هونج كونج إن "ترتيب صندوق النقد الدولي هذا يوفر بعض الارتياح للمستثمرين بشأن قدرة باكستان على التغلب على عمليات إعادة السداد الخارجية في المدى القصير". وقال: "أود أن أقول إن السوق يجب أن تعمل بشكل جيد في الأسابيع القليلة المقبلة".