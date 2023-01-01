ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، أوقفت تجنيد المقاتلين بعد تمردها الذي أُحبط الأسبوع الماضي، فيما قال التليفزيون الروسي التابع للدولة إن زعيم المجموعة تلقى أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني من الكرملين.

وأعلنت المجموعة وقف التجنيد لمدة شهر بسبب "عدم مشاركتها المؤقتة" بالحرب في أوكرانيا وانتقالها إلى بيلاروسيا.

ووافق زعيم المجموعة، يفجيني بريجوجين، على وقف تمرده في 24 يونيو الماضي مقابل الانتقال الآمن له ورجاله إلى بيلاروسيا.

وترجح صور الأقمار الصناعية، أن قاعدة جديدة للمجموعة ربما تكون قيد الإنشاء قرب مينسك عاصمة بيلاروسيا، الأمر الذي يثير مخاوف من احتمال نشر مقاتليها إلى شمال أوكرانيا.

وأورد التليفزيون الروسي نهاية الأسبوع أن مجموعة فاجنر تلقت 858 مليار روبل (7.6 مليار جنيه إسترليني) من أموال الكرملين، في حين تلقت شركات تقديم الطعام التابعة لبريجوجين 845 مليار روبل (7.4 مليار جنيه إسترليني) إضافية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي إن فاجنر تلقت 762 مليون جنيه إسترليني العام الماضي وحده، في حين تلقت شركات بريجوجين مبلغا مماثلا.

ووُجهت اتهامات للمجموعة بارتكاب انتهاكات حقوقية في سوريا وأوكرانيا وأجزاء من إفريقيا، بحسب صحيفة "تايمز"، مشيرة إلى أن الشركات العسكرية الخاصة غير قانونية بموجب القانون الروسي.

ويقول المحامون إن اعتراف بوتين بالتمويل الذي قدمته الدولة الروسية لفاجنر يمكن استخدامه لتوجيه مزيد من اتهامات جرائم الحرب ضد الزعيم الروسي. وأنكر الكرملين في وقت سابق أي صلة تربطه بالمجموعة.

وقال كبير المدعين في أوكرانيا، أندري كوستين، إن تعليقات بوتين كانت "دليلا مباشرا" على ارتكاب روسيا لجريمة حرب، مشيرا إلى أن الفظائع التي ارتكبتها فاجنر في أوكرانيا كانت "بين أكثر الجرائم الجسيمة التي ارتكبت ضد المدنيين وأسرى الحرب الأوكرانيين".

وتأتي تعليقات كوستين بينما قالت شركة "باتريوت ميديا" التابعة لبريجوجين إنها ستنهي أعمالها بعد حجب مواقعها الإلكترونية من قبل رقابة وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وانتهجت مجموعة "باتريوت ميديا"، التي كان من أبرز نوافذها موقع "ريا فان" الإخباري، سياسة تحريرية مؤيدة للكرملين، بينما قدمت أيضا تغطية إيجابية لبريجوجن ومجموعة فاجنر الخاصة به.

ويوم الاثنين، أدلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي أدى خلافه مع فاجنر إلى التمرد، بأولى تعليقاته بشأن تمرد بريجوجين الذي تم إحباطه. وقال شويجو: "فشلت تلك المخططات في الأساس لأن أفراد القوات المسلحة أظهروا الولاء لليمين الذي أدوه وواجبهم العسكري".

وأصر شويجو، أيضًا على أن التمرد لم يؤثر على القوات الروسية في أوكرانيا، قائلا: "لقد استمر الجنود بشجاعة وتفان في حل المهام الموكلة إليهم".

وأزيلت اللافتات التي تحمل شعار مجموعة فاجنر من مقرها الرئيسي في سان بطرسبرج. وكانت المجموعة تعمل في مناطق النزاع حول العالم على مدار سنوات لكنها اضطلعت بدور بارز في أوكرانيا الصيف الماضي، لاسيما في المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت.