 جنوب أفريقيا تسعى إلى تعديل بنود اتفاق بشأن الفحم مع البنك الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوب أفريقيا تسعى إلى تعديل بنود اتفاق بشأن الفحم مع البنك الدولي

كيب تاون - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 10:06 ص

تسعى جنوب أفريقيا إلى تعديل بنود اتفاق تاريخي، تعهدت بموجبه بتقليص اعتمادها على الفحم، مقابل الحصول على التمويل.

وتسعى حكومة الرئيس، سيريل رامافوسا، إلى إعادة التفاوض على اتفاق مع "صناديق الاستثمار المناخي"، وهي مجموعة مرتبطة بالبنك الدولي، حتى لا تضطر إلى إغلاق ثلاث محطات طاقة، تعمل بالفحم، في السنوات المقبلة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

والمحطات، التي تملكها وتديرها شركة الكهرباء "إسكوم هولدينجز إس.أو.سي" المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا من بين أكبر الملوثات في البلاد، حسب مستشاري الحكومة.

وتسعى حكومة جنوب أفريقيا إلى "توجه معدل" للبرنامج مع تأجيل موعد إيقاف تشغيل ثلاث محطات طاقة، إلى نهاية مارس 2030، طبقا لما ذكرته الإدارة التي تشرف على المشروع، في مكتب الرئيس لوكالة "بلومبرج".

وقالت الإدارة إن القرار، جاء بسبب "مخاوف بشأن أمن الطاقة"، مضيفة أن جنوب أفريقيا مازالت تعمل على تقليص انبعاثاتها.

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