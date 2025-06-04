عضو مجلس الإسماعيلي يكشف كواليس الصدام مع نصر أبو الحسن والصفقات المثيرة للجدل

كشف شوقي عوض الله، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن تفاصيل خلافه مع رئيس النادي نصر أبو الحسن، مشيرًا إلى أنه كان خارج البلاد خلال فترة التعاقد مع عدد من اللاعبين وبيع آخرين.

وأوضح عوض الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلس 90" على قناة "النهار"، أنه فور عودته من هولندا وحضوره الاجتماع الأول للمجلس، فوجئ بالأرقام المالية الخاصة ببيع بعض اللاعبين، مؤكدًا: "لم تكن الأرقام واضحة، وكان هناك اتجاه لضم 7 لاعبين دفعة واحدة، وهو ما أثار استغرابي".

وأضاف: "سجلت اعتراضي فنيًا وماليًا على صفقات يناير، ولا علاقة لي بعودة ابني إلى النادي، فقد كان لاعبًا في القناة وفايد، وعاد إلى الإسماعيلي بقرار من الإدارة أثناء وجودي خارج البلاد، وتحت إشراف المدير الفني أشرف خضر".

وتابع: "كنا – أنا ومحمد جمال وفرج عمران – من المؤيدين للتعاقد مع شوقي غريب لخبرته في التعامل مع الأعمار السنية المختلفة، ونجاحاته السابقة مع منتخبي الشباب والأولمبي".

وأشار عوض الله إلى أن إيقافه جاء بقرار من وزير الرياضة عقب خلافات داخل المجلس بشأن المدير الفني، متهمًا أحمد النجار، المقرب من نصر أبو الحسن، بالوقوف خلف التعاقد مع حمد إبراهيم، رغم تفضيل أغلب الأعضاء شوقي غريب، فيما اختار أحمد فهيم حمد إبراهيم، وذهب ثلاثة أعضاء إلى خيار مارك فوتا.

وأضاف: "ما حدث في الجلسة كان غريبًا، حيث تصرف أمين الصندوق بشكل غير لائق أثناء التصويت على اختيار المدير الفني. كما أن نصر أبو الحسن صرّح بوصول عرض ليبي لضم عبدالرحمن مجدي مقابل 1.3 مليون دولار، وحصوله على 250 ألف دولار نقدًا في أحد المقاهي، وهو أمر مخالف للوائح".

وتطرق إلى تفاصيل البعثات الخارجية قائلاً: "السفريات للدول العربية كانت فرصة جيدة لإعادة اسم الإسماعيلي، ونصر أبو الحسن كان السبب في سفر شقيقي إلى ليبيا، وليس أنا، والبعثة ضمّت نحو 89 فردًا بينهم 40 من فريق الكرة، والباقي من مجلس الإدارة وإعلاميين، وكانت التكاليف على الجانب الليبي بالكامل".

وكشف عن ممارسات مشابهة في سفر بعثات أخرى، قائلاً: "نجل نصر أبو الحسن رافقه في إحدى السفرات، وكذلك أمين الصندوق مصطفى شلة اصطحب نجله في رحلة إلى قطر".

وفي ملف المديونيات، أكد شوقي أن المجلس الحالي لم يكن سببًا في أي قضايا ضد النادي، وقال: "علمنا بوجود ديون تصل إلى 560 مليون جنيه، وبعنا إياد عسقلاني مقابل 1.35 مليون دولار بحضور أحمد عبدالرحمن، وفرج عمران، وأحمد فهيم، لكن أحمد النجار تدخل وتحدث مع وكيل اللاعب، وفوجئنا بأن العقد النهائي أصبح بقيمة 1.05 مليون دولار فقط".

كما أشار إلى اعتراضه على بيع عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي، مؤكدًا: "كنا نرغب في استغلال العائد المالي لتعويضهما بصفقات جديدة، وليس من أجل تفريغ الفريق. عرض بيراميدز لضم مجدي كان بقيمة 40 مليون جنيه، 30 منها نقدًا، و10 كمكافآت، وهو مبلغ غير مرضٍ".

وتابع: "رفضنا عرض الأهلي لضم عمر الساعي مقابل 15 مليون جنيه بنظام الأقساط، وتم التصويت ورفض الصفقة بالأغلبية. بعدها قال لي رئيس النادي: (أنت بتهد النادي)، فرددت عليه: (ما يمكن أنت اللي بتهده)".

واختتم حديثه قائلاً: "اتفقنا على التوقيع على محضر الجلسة الرافض للبيع، لكننا فوجئنا في اليوم التالي بمحضر جديد يتضمن الموافقة، مع وجود اعتراضي فقط ضمن المحضر".