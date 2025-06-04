منتخب الناشئين يهزم تونس وديا استعدادا لمونديال اليد

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، فوزًا مستحقًا على نظيره التونسي بنتيجة 30-27، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من كلا المنتخبين، وظهر المنتخب الوطني بمستوى مميز يُبشّر بجاهزيته لخوض بطولة العالم خلال الأيام المقبلة.

وحضر اللقاء خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى جانب أحمد زقزوق عضو مجلس الإدارة، وطارق محروس المشرف العام على المنتخبات.

وكان منتخب الناشئين قد فاز أيضًا في المباراة الودية الأولى التي أقيمت أمس أمام المنتخب التونسي، حيث قدم اللاعبون أداءً مطمئنًا في المباراتين، ضمن استعداداتهم النهائية للمونديال.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، المقررة إقامتها خلال الشهر الجاري في بولندا، حيث يلعب ضمن مجموعة تضم كلًا من: إسبانيا، والسعودية، والبحرين.