مقررة أممية: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة

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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن الوضع في غزة «تجاوز حد الكارثة».

وأضافت في تصريحات، نقلتها وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن «إسرائيل مسئولة عن واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث».

وطالبت بفرض حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل، منوهة أن شركات كبرى تشارك في تمويل الدمار في الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت بتعليق كل الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، مشددة على أهمية فرض المساءلة والعدالة بشأن ما يحدث بالأراضي المحتلة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.