 بدء الاجتماع التنسيقي لقيادات الأحزاب السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية للانتخابات الشيوخ - بوابة الشروق
الخميس 3 يوليه 2025 6:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بدء الاجتماع التنسيقي لقيادات الأحزاب السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية للانتخابات الشيوخ

علي كمال
نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 6:24 م | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 6:24 م

وصل منذ قليل، قيادات الأحزاب السياسية إلى مقر حزب مستقبل وطن، لبدء الاجتماع التنسيقي الذي يعقد اليوم الخميس، والذي يسبق المؤتمر الصحفي بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشارك في الاجتماع الأحزاب السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصري الديمقراطي، وذلك من أجل إجراء تنسيقي واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالقائمة الوطنية، سواء فيما يخص الدعاية الانتخابية والمرشحين وفقا للتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى حسم نسب تمثيل كل حزب داخل القائمة، وفقًا للتفاهمات السياسية الجارية بين الأحزاب المشاركة.

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