انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة من شبه جزيرة القرم جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة

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أفادت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، جراء هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن سيرجي أكسيونوف، الحاكم المعين من جانب موسكو لشبه جزيرة القرم، قوله: "في الوقت الراهن، هناك أكثر من 10 مناطق إما محرومة بالكامل أو جزئيا من الكهرباء."

وأضاف، أن "العدو يشن هجمات يومية بطائرات مسيرة تستهدف شبكة الكهرباء في شبه الجزيرة"، واصفا الوضع بأنه صعب.

ولم يحدد أكسيونوف عدد الأشخاص المتضررين من انقطاع الكهرباء.

وحتى الآن، كان السكان المدنيون في البر الرئيسي الأوكراني هم الأكثر معاناة من الانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب الحرب، ولا سيما خلال فصل الشتاء، حين تكثف روسيا هجماتها على شبكة الكهرباء بشكل منتظم بهدف تقويض المعنويات.

إلا أن الجيش الأوكراني أصبح في الآونة الأخيرة أكثر نجاحا في تعطيل مظاهر الحياة اليومية في روسيا.

ورغم أن أوكرانيا تستهدف في المقام الأول منشآت النفط والأهداف العسكرية لتعطيل قدرة موسكو على مواصلة الحرب، فإن طائراتها المسيرة استهدفت أيضا البنية التحتية للطاقة.