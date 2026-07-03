يستضيف جاليري ضي بالزمالك، في السابعة من مساء الأحد 5 يوليو، أمسية بعنوان «ليلة في حب عفيفي مطر»، وذلك بمناسبة تدشين جائزة عفيفي مطر للشعر والنقد، بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد.

ويشارك في الأمسية كل من القاص جمال القصاص، والدكتور صلاح السروي، ومحمد حربي، وشوكت المصري، والسماح عبدالله، ومحمد عبلة، وهشام قنديل.

وتتناول الندوة تجربة الشاعر الكبير عفيفي مطر وإسهاماته في الشعر العربي الحديث، إلى جانب الحديث عن الجائزة وأهدافها في دعم الإبداع الشعري والنقدي.

وتقام الفعالية في مقر جاليري ضي الزمالك، الكائن في 24 شارع حسن عاصم، المتفرع من شارع البرازيل، بالزمالك.