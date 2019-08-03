آلاف المتطوعين يكافحون حرائق الغابات شرقي روسيا



قالت السلطات الروسية إن الآلاف من عمال خدمات الطوارئ يكافحون اليوم السبت حرائق غابات شرقي روسيا ، تغطي حاليا مساحة 125 ألف هكتار.



وفي منطقة إيركوتسك، يحاول 4500 متطوع منع انتشار الحرائق إلى المستوطنات القريبة ، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.



وذكر التقرير أن 121 مستوطنة تقع داخل المنطقة التي بها اعلى المستويات خطورة من الدخان.



وقالت وكالة الغابات الاتحادية إن الحرائق دمرت مساحة إجمالية قدرها 3 ملايين هكتار حتى الآن. وتمكنت اجهزة الإطفاء من إطفاء حرائق أقل يوم الجمعة عن اليوم السابق.



ويقدم الجيش الروسي أيضا الدعم لعمليات مكافحة حرائق الغابات.



ويقدر الخبراء الأضرار التي لحقت بغابة تايجا، وهي أيضا غابة مهمة لمناخ العالم ، بـ4ر2 مليار روبل (36 مليون دولار).



وبدأ الأشخاص يعانون من اعراض الدخان السام ، مثل الصداع وصعوبة التنفس .



وتسببت أيام الصيف الحارة إلى جانب انخفاض هطول الأمطار في ظروف جافة سهلت اندلاع حرائق الغابات. وغطت سحب كثيفة من الدخان مساحات شاسعة شرقي روسيا ومنغوليا المجاورة.



وهناك أيضًا تحقيق مستمر بشأن عمليات حرق متعمد ، حيث يشتبه في أن الحرائق ناجمة عن إشعال نيران ، على الرغم من العديد من اللافتات التي تحذر من القيام بذلك.