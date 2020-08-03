أكد المدرب دومينيكو تيديسكو أنه غير نادم على قرار رحيله عن ألمانيا والدوري الألماني (بوندسليجا)، لتولي تدريب فريق سبارتاك موسكو الروسي وذلك عقب إقالته من تدريب شالكه العام الماضي.

وقال تيديسكو في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لو أردت الذهاب إلى بوندسليجا لكنت هناك الآن، كان هناك بعض الاهتمام الملموس في الأشهر الماضية، لكنني في موسكو وأشعر بأنني في حالة جيدة".

ورأى الكثيرون أن رحيل تيديسكو إلى روسيا في أكتوبر عام 2019، بمثابة هروب من ألمانيا عقب 20 شهرا مرهقة مع شالكه، حيث قاده في البداية لمركز الوصيف في (بوندسليجا) عام 2018، قبل أن تسوء الأمور .

وأضاف أنه حول مساره بعد فترة مشحونة بالعواطف، مؤكدا أن الضغوطات في سبارتاك متشابهة جدا بسبب شهرة الفريق في روسيا حيث حقق لقب الدوري 22 مرة محققا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وتابع : "سبارتاك يعد بمثابة بايرن ميونخ في روسيا، الأسماء الكبيرة صاحبة التاريخ الكبير تؤدي إلى طموحات كبيرة".

وفاز سبارتاك موسكو بلقب الدوري مرة واحدة فقط عام 2017، منذ فوزه بأربعة ألقاب متتالية بين عامي 1998 و 2001، ورغم أن تيديسكو قاد الفريق إلى احتلال المركز السابع بعد أن كان يحتل المركز الثاني عشر، إلا أن الفريق أنهى الموسم خلف ثلاثة أندية من العاصمة موسكو وهي سيسكا موسكو ودينامو موسكو ولوكوموتيف موسكو.

ولكن بعد وصول الفريق إلى قبل نهائي كأس روسيا أيضا، فإن تيديسكو أبدى رضاه في الوقت الحالي، ويرى أن تطوير فريقه الشاب للموسم الجديد سيبدأ من مواجهة سوتشي على ملعبه يوم الأحد المقبل والتي تمثل تحديا كبيرا.

وقال تيديسكو : "التحسن صعب لكنه ممكن".