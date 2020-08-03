عون ودياب يواصلان التشاور لمعالجة مسألة استقالة وزير الخارجية اللبناني

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وتشاور معه في استقالة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي والخطوات التالية.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الاثنين، سيواصل «عون» ورئيس الوزراء اللبناني؛ التشاور لمعالجة مسألة الاستقالة.

وقدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، اليوم الاثنين، احتجاجًا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.

وعزا وزير الخارجية المستقيل أسباب استقالته في بيان رسمي إلى تعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان والذي ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، على حد وصفه.

وأضاف البيان: «نظرا لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية».

وطالب «حتي» في بيان استقالته بـ«إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الأولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات».