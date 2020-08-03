الحكومة الألمانية ترحب بخطط بعض الولايات لفرض استخدام الكمامات في المدارس

رحبت الحكومة الألمانية، بخطط بعض الولايات فرض استخدام الكمامات مع بداية العام الدراسي الجديد.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين في برلين: "فرض استخدام الكمامات يبدو فكرة متعقلة"، مضيفة أن هذا الإلزام يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة لمكافحة تفشي العدوى بين الطلاب، موضحة أن الولايات هي المختصة بصياغة هذه الخطط.



وعاد عشرات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم في شمال ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، وترتبط العودة بقواعد جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، من بينها استخدام الكمامات داخل الحرم المدرسي.



وكانت ولاية ميكلنبورج-فوربومرن أول ولاية بين الولايات الستة عشر في ألمانيا تختتم عطلتها الصيفية. ويعود 152 ألفا و700 طالب في الولاية إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ إغلاق المدارس جراء الجائحة في منتصف مارس الماضي.



وتستأنف العديد من الجزر في ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي البلاد أيضا الدراسة اعتبارا من اليوم، وستتبعها ولاية هامبورج الساحلية يوم الخميس المقبل.



وستنضم المدارس في ولايتي برلين وبراندنبورج المحيطة بها الأسبوع المقبل إلى استئناف النشاط، وكذلك في ولاية شمال الراين- ويستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان في الغرب، وبقية ولاية شليزفيج-هولشتاين



وأعلنت العديد من الولايات تطبيق إلزام استخدام الكمامات داخل الحرم المدرسي، لكن ليس داخل الفصول الدراسية.



وفيما يتعلق بالعودة إلى النشاط المدرسي الطبيعي على خلفية زيادة أعداد الإصابات، قالت ديمر: "بالطبع، هذه مهمة شاقة للولايات والبلديات، التي تنفذ الحق في التعليم لجميع الطلاب، وفي الوقت نفسه تولي اهتماما كبيرا لحماية الصحة"، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تتوقع أن تفي الولايات بمسؤولياتها وتضع الخطط الضرورية والمناسبة في نطاق اختصاصها، وتدعم المدارس في تنفيذها، مؤكدة استمرار مراقبة السلطات في الولايات للوضع الوبائي.