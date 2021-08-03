اقترب بيرسى تاو، المحترف في صفوف برايتون الإنجليزي، من الانضمام إلى النادي الأهلي، وذلك بحسب تقارير صحفية جنوب إفريقية.

وألمح الصحفي الجنوب إفريقى لورينز كولير، إلى انتقال بيرسى تاو إلى النادي الأهلي، بعدما نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لبيرسى تاو مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال فترة تواجدهما في فريق صن داونز، مرفقا معها علامة "قلب أحمر ونسر"، إشارة إلى انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

وكشفت صحيفة "kickoff" الجنوب إفريقية، اليوم الثلاثاء، عن تواصل النادي الأهلي مع نظيره برايتون الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات بيرسى تاو، بناء على تعليمات بيتسو موسيماني.

ويدخل فريق الأهلي معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد الأهلي‏ والسلام والمؤجلة من الجولة 22 في المسابقة.

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن.