موسكو: زيارة بيلوسي إلى تايوان تظهر التجاهل الأمريكي لحقوق الدول الأخرى

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أظهرت تجاهل الولايات المتحدة لحقوق الدول الأخرى.

وأضافت زاخاروفا -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/- أنه لا يجوز الآن أن يتحدث الأمريكيون عن احترام القانون الدولي إذا انتهكت واشنطن التزاماتها تجاه بكين.

في سياق متصل، أعربت السلطات اليابانية عن مخاوفها إزاء خطط الصين لبدء مناورات عسكرية بالقرب من تايوان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو -وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إن بلاده قلقة بشأن الأنشطة العسكرية الصينية المزمعة؛ لأن هذه المنطقة تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مشيرا إلى أنه من المتوقع إجراء تدريب على إطلاق النار بالذخيرة الحية.

وذكرت (إن إتش كيه) أن إعلان الصين جاء عقب وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان أمس الثلاثاء.

وأضاف ماتسونو أن الحكومة اليابانية ليست في وضع يمكنها من التعليق على زيارة بيلوسي، مؤكدا أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان ليس فقط لأمن اليابان ولكن أيضا لاستقرار المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية ثابتة في وجهة نظرها بضرورة حل قضية تايوان بشكل سلمي عن طريق الحوار.

وأشار ماتسونو إلى أن اليابان ستحث الصين مجددا على حل القضايا المتعلقة بالمضيق بشكل سلمي.