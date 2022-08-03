رويترز: أوبك بلس تدرس اقتراحا بزيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا

قال مصدران داخل تحالف «أوبك +»، اليوم الأربعاء إن المنظمة من المرجح أن تدرس «زيادة متواضعة» في إنتاج النفط.

وصرح مصدر لوكالة «رويترز»، بأن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط، ستكون أقل من 300 ألف برميل يوميا، مضيفًا أن «أوبك+» ستدرس ايضًا اقتراحًا لزيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من بين خيارات أخرى.

وأشارت ثلاثة مصادر أخرى في «أوبك +» لـ«رويترز»، إنها ما زالت ترى فرصة ضئيلة لتغيير سياسة الإنتاج.

وتترقّب أسواق الطاقة نتائج اجتماع دول أوبك+ المقرر اليوم الأربعاء؛ لمناقشة حصص الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، وأثرها على أسعار النفط وحجم المعروض، مع تصاعد أزمة الطاقة التي تضرب العالم.

ويأتي ذلك مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا الدائرة منذ 24 فبراير الماضي، وأثرها على إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا.

ويكتسب الاجتماع أهميته من كونه الأول لدول أوبك+ بعد نهاية خطط تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ مايو 2020 عقب انهيار أسعار النفط تحت وطأة تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على النفط، خاصة من أوروبا.

وكانت خطة أوبك+ تتضمن العودة لمستويات الإنتاج المعهودة في سبتمبر 2022، لكن خلال يونيو قرر التحالف دفع هذه الزيادات إلى أغسطس وسط ارتفاع الطلب.