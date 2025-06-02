الاحتلال يحتجز رئيس هيئة مقاومة الجدار وعددا من الصحفيين الأجانب في قرية التوانة بمسافر يطا

احتجزت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وعددًا من المتضامنين الأجانب والصحفيين، خلال اقتحامها قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أقدمت قوات الاحتلال على إعلان المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة»، واقتحمت القرية، وأجبرت المواطنين والمتضامنين على مغادرة الأراضي بالقوة، وطالبت بتسليم قائمة بأسماء المواطنين المقيمين في القرية في سياق مخططاتها لتهجير أهلها خدمةً للتوسع الاستيطاني.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهويد مسافر يطا، من خلال التضييق على السكان، وملاحقتهم، ومنع المتضامنين من الوصول إليهم، في مسعى لفرض واقع استيطاني جديد يخدم مشروعات الاحتلال التوسعية.

من جهته، قال رئيس المجلس القروي في توانة محمد ربعي، لوكالة «وفا»، إن قوات الاحتلال احتجزت وفدا من هيئة مقاومة الجدار، برئاسة الوزير شعبان، مع عدد من الصحافة الأجنبية، وسحبت البطاقات الشخصية لعدد منهم، وحالت دون دخولهم إلى خلة الضبع بمسافر يطا، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وعن زيارة الوفد، قال ربعي، إن زيارتها اليوم تأتي في إطار التضامن مع خلة الضبع، التي تم إعلانها منطقة عسكرية، بهدف تهويدها والسيطرة على أراضي المواطنين، الذين يتعرضون لعمليات الملاحقة والقمع والقتل، لتنفيذ مزيد من المخططات الاستعمارية التي تدعمها حكومة الاحتلال.