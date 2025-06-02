اختتم مركز التدريب القضائي بإشراف المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الداخلية، دورة تدريبية حول "دور موظفي النيابة الإدارية في تحقيق العدالة"، والتي عُقدت بمشاركة ٤٠ من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

وفي مستهل كلمته رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور، موضحا أن الدورة تستهدف وضع رؤية متكاملة لعمل السادة الإداريين من منظور جديد، باعتبارهم الجناح الثاني في منظومة العدالة، ودورهم الفعّال في إنفاذها من الناحية الإجرائية بما يحقق العدالة الناجزة.

من جهته، وجه المستشار محمد عبد الجليل نائب مدير وحدة التحقيقات الداخلية، الشكر إلى مركز التدريب القضائي على تعاونه المثمر والبناء فى تنظيم هذه الدورة المهمة، والتى اتسمت بطرح أفكار ورؤى جديدة تجاه الأداء الوظيفي؛ بما يسهم في تعزيز مهارات الإداريين، وأعرب عن أهمية تكرار عقد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أثر إيجابي بالغ في رفع كفاءة الأداء المهني وتحقيق معدلات أعلى من الإنجاز، لاسيما وأنها تستهدف تنمية القدرات وصقل الخبرات الوظيفية.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"الولاء الوظيفي وإرادة التغيير"، و"التعليمات الإدارية - بوابة التميز والانضباط"، و"تطبيقات عملية عن دور موظفي النيابة الإدارية في تحقيق العدالة"، وفي ختام الفعاليات تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.



