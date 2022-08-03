الركود: هل دخل العالم في أزمة اقتصادية جديدة؟

ثم كان الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع.

واستجابة للتضخم الذي أعقب ذلك، رفعت أربعة أخماس البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بمعدل 1.5 نقطة مئوية حتى الآن هذا العام، ما تسبب في تراجع أسواق الأسهم.

مؤشرات على الركود

وفقاً للبروفسيور حافظ عبدو الأستاذ بكلية الأعمال في جامعة نوتينغهام، هناك مجموعة من المؤشرات على الركود. يقول لبي بي سي نيوز عربي، إن أولها انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك. فضعف القدرة الشرائية لدى الفرد يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى الحكومات، كما يترافق مع ضعف الإنتاج العام لدى الدول.

هناك ثانياً الحروب: كحرب اليمن مثلاً أو الحرب الروسية على أوكرانيا.