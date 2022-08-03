توقع استقرار إمدادات الغاز الروسي لأوروبا خلال اليوم

ألمحت بيانات شركات تشغيل شبكات نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، إلى استقرار الكميات التي سيتم ضخها اليوم الأربعاء، عند نفس مستويات الأمس بنسبة كبيرة، حيث يستمر تشغيل خط نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا بنسبة 20% من طاقته التشغيلية تقريبا، كما تشير التقديرات إلى استقرار الكميات التي يتم ضخها عبر خطوط أوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيتم ضخ ما يعادل 14.4 جيجاوات/ساعة عبر خط نورد ستريم1 اليوم وهو نفس معدل الضخ أمس. وتقدر الطاقة التشغيلية للخط بنحو 73 جيجاوات/ساعة.



كانت شركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم قد خفضت الكميات التي تضخها عبر نورد ستريم1 إلى 40% من الطاقة التشغيلية خلال يونيو الماضي، ثم خفضتها إلى 20% اعتبارا من 27 يوليو الماضي.



في الوقت نفسه من المتوقع ضخ 41.6 مليون متر مكعب يوميا عبر خطوط أنابيب أوكرانيا اليوم مقابل 41.7 مليون متر مكعب أمس.