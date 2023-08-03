 بولندا: تحركات فاجنر تهدف لزعزعة استقرار الجناح الشرقي للناتو - بوابة الشروق
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بولندا: تحركات فاجنر تهدف لزعزعة استقرار الجناح الشرقي للناتو

وكالات
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 1:32 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 1:32 م

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إن قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لزعزعة استقرارها.

وكان مورافيتسكي قال، يوم السبت، إن مجموعة مكونة من 100 مقاتل من فاجنر اقتربوا من مدينة جرودنو في بيلاروسيا بالقرب من الحدود البولندية، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت بولندا، في وقت سابق من الشهر الماضي، نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرقها وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي وجود مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا إلى زيادة التوتر على حدودها.


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