المجلس العسكري للنيجر يعرب عن سعادته للتعاون مع مالي

أعربت النيجر، التي سيطر عليها المجلس العسكري في 26 يوليو الماضي، عن سعادته بشأن احتمال التعاون الوثيق مع مالي، التي يسيطر عليها الجيش بعد انقلاب في مايو 2021.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال ساليفو مودي، بعد اجتماع مع الحكومة في باماكو، عاصمة مالي أمس الأربعاء" نحن سعداء بشأن التقارب الذي نحظى به مع أشقائنا في مالي".

وأضاف أن هناك تعاونا جيدا بالفعل، خاصة في المجال الأمني.

ويشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس ) فرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، اللتين يحكمهما مجلس عسكري بعد وقوع انقلابين عسكريين في يناير 2022. ويشار إلى أن الدولتين تقفان إلى جانب النيجر.