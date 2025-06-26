براد بيت يقود سيارة فورمولا 1 حقيقية مع عرض فيلمه الجديد في السينما

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استمتع الممثل الأمريكي براد بيت بتجربة استثنائية بقيادة سيارة فورمولا 1 كسائق حقيقي مع عرض فيلمه الجديد في دور السينما في بريطانيا ودول أخرى.

وسُنحت لنجم هوليوود، الذي يجسد دور سائق فورمولا 1، سوني هايز، في الفيلم فرصة قيادة سيارة مكلارين في عام 2023 على حلبة أوستن الأمريكية.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بيت/61 عاما/ اكتسب خبرة واسعة في القيادة، منها قيادة سيارات فورمولا 2 معدلة أثناء تصوير الفيلم على مدار العامين الماضيين، لكنه بدا منبهرا بأول تجربة لقيادة لسيارة فورمولا 1.

وقال بيت في مقطع فيديو عبر منصات فريق مكلارين على مواقع التواصل الاجتماعي "يا إلهي، يا لها من متعة، إنها حصان أضخم بكثير مما كنت أركبه".

وأضاف نجم هوليود في بودكاست (كواليس الشبكة) "لقد وصلت إلى سرعة 197 ميلا في الساعة هذا الأسبوع، كنت أرغب بشدة في الوصول إلى 200 ميل في الساعة".

ويؤدي الممثل البريطاني، دامسون إدريس، دور (جوشوا بيرس) زميل بيت الواعد.

وتم تصوير الفيلم في سباقات متعددة خلال الموسمين الماضيين، ويأمل مسؤولو فورمولا 1 أن يحقق الفيلم الجديد نفس النجاح الذي حققه مسلسل "درايف تو سورفايف" على منصة نتفليكس في أمريكا.

ويعد لويس هاميلتون بطل العالم في فورمولا 1 سبع مرات هو المنتج المنفذ للفيلم، الذي أخرجه جوزيف كوسينسكي وشارك في إنتاجه جيري بروكهايمر، والذي سيعرض في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

ونشر هاميلتون /40 عاما/ صورة بجوار براد بيت، وهو يتذكر رحلته أثناء تصوير الفيلم.

وكتب هاميلتون عبر إنستجرام "أربع سنوات من العمل، يا لها من رحلة رائعة".