دورتموند يتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية بفوز صعب على أولسان هيونداي

حجز فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقعده في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب TQL، ضمن ختام منافسات دور المجموعات.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب دانيل سفينسون في الدقيقة 36، بعد تمريرة متقنة من زميله جود بيلينجهام، ليؤكد تفوق الفريق الألماني ويمنحه بطاقة التأهل متصدرًا المجموعة السادسة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط، متصدرًا الترتيب، فيما ودّع أولسان البطولة بلا أي نقاط، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية جعلته يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة.