ارتفعت البورصة المصرية هذا الأسبوع، لكن مكاسبها كانت أقل من 1%، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7% فقط.



وأغلقت البورصة المصرية على انخفاض طفيف بعد جلسة متذبذبة، اليوم الخميس، وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.02%، ووصل إلى مستوى 17451.4 نقطة.



ولا يزال المؤشر الرئيسي يتحرك في نطاق عرضي منذ مدة طويلة بين مستوى 17300 نقطة و17600 نقطة، ما يشير إلى توازن قوى البيع والشراء، وعدم قدرة أي طرف منهما على التغلب على الآخر.



وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق على هبوط محدود في جلسة الأربعاء، أيضا، بنسبة 0.3%.



وقال أحد بنوك الاستثمار: "نُبقي على رؤيتنا الفنية دون تغير، حيث من المحتمل أن يعيد المؤشر اختبار أقل مستوي مسجل في الأسبوع الماضي عند 17300 نقطة، وفي حالة استمرار التداول أسفل مستوى المقاومة 17650 نقطة.. وأصبح مستوى 17300 نقطة هو مستوي حماية الأرباح على المدى القصير، لذلك ننصح المتداول على المدى القصير بوضع مستوى حماية الأرباح عند أقل مستوى مسجل الأسبوع الماضي تبعًا لحالة كل سهم على حدة".