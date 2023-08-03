أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الدراما والكوميديا السوداء المصري «ڤوي! ڤوي! ڤوي!»، البرومو التشويقي للعمل، ومن المقرر عرضه في دور السينما المصرية يوم 23 أغسطس المقبل، ثم يوم 24 من نفس الشهر في جميع البلاد العربية.

«ڤوي! ڤوي! ڤوي!» يروي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما بما في ذلك "محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي".

وتم الإعلان عن إطلاق فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"، في مؤتمر صحفي خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022 في جدة حضره الممثلون وطاقم العمل، وستُتاح تذاكر الفيلم في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.