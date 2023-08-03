السودان: قوات الجيش تعلن مقتل 12 من عناصر قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، أن قواته قتلت 12 عنصرا من قوات الدعم السريع، عند جسر الملك نمر وسط الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، إن قوات الجيش قامت بعمليات ناجحة تكبدت من خلالها ميليشيا (الدعم السريع) خسائر فادحة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وأضاف أن قواته استطاعت تنفيذ عملية نوعية عند مدخل جسر الملك نمر (الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري)، وتمكنت من قتل 12 من قوات العدو (الدعم السريع)، وتدمير 4 مركبات.

وأشار إلى أن القوات الجوية للجيش السوداني، توجه ضربات جوية على أماكن تجمعات الدعم السريع في جنوبي ووسط الخرطوم، ومناطق أخرى بالعاصمة.

وأسفرت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتّاح البرهان، وقوّات الدّعم السريع بقيادة محمّد حمدان دقلو عن مقتل أكثر من 3900 شخص، حسب منظّمة «أكليد» غير الحكوميّة، فضلا عن نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ حسب الأمم المتحدة.

وقالت منظّمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن المدنيّين يعيشون «رعبًا لا يُمكن تصوّره» في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوّات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

وتحدّثت المنظّمة في تقرير بعنوان «الموت طرَق بابنا»، عن تفشّي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمّدة وعشوائيّة.