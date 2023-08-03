الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي

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قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي، شن فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 16 فلسطينيا من بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت مصادر في مؤسسات حقوقية فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن قوات الجيش شنت حملة مداهمات شملت مدن الخليل ونابلس وجنين وقلقيلية وتضمنت اقتحام منازل سكنية.

وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سلطان خلوف بعد اقتحام منزله في جنين.

وحسب المصادر، اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات إسرائيلية خلال حملة المداهمة في الخليل وجنين من دون وقوع إصابات.

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال شبه يومية في مدن الضفة الغربية بدعوى ملاحقة "مطلوبين" لأجهزته الأمنية.