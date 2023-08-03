وزير الاقتصاد الفلسطيني: مشروع تخزين الحبوب يؤمن 6 أشهر من احتياطي القمح

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، أمس الأربعاء، إن إنشاء مشروع استراتيجي لتخزين عشرات الآلاف من الأطنان من القمح يساعد في تأمين الاحتياجات في وجه التقلبات العالمية.

وبعد التوقيع على عقد إنشاء مشروع تخزين 80 ألف طن قمح مع ائتلاف شركات خاصة في رام الله بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال العسيلي للخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي "هذا مشروع استراتيجي مشروع تخزين ثمانين ألف طن قمح يضمن انو في عندك كل ما يمكن أن يحصل في العالم".

وأضاف "لابد أن يكون عندك احتياطي استراتيجي. وهذا أول مشروع استراتيجي بالنسبة لنا. 80 ألف طن زائد الموجود في المناطق.. عندك خمسة إلى ستة شهور احتياطي من القمح هي المادة الأساسية في نفس الوقت".

وخلال مراسم التوقيع، قال اشتية إن مشروع صوامع القمح يحظى باهتمام كبير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووصف اشتية المشروع بأنه "أولوية كبرى للحكومة، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة جائحة كورونا وتقطع طرق الإمدادات".

وذكرت الوكالة أن تكلفة المشروع تتراوح بين 45 و50 مليون دولار، وقال اشتية، إنه سيمول بالكامل من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه مرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى في قطاع غزة.

وقال العسيلي "وجود 80 ألف طن. وبقرار من الحكومة هذه حسب الاتفاق الموقع الذي سيقرر العلاقة بين وزارة الاقتصاد والمالية. وبالتالي هذه المساعدة باستقرار الأسعار لأن في عنا مخزون لفترة طويلة. ونحن نتحكم بالسرع كوزارة عشان نراعي الخبز أو الطحين هو أكل الفقير والأسر المحتاجة، وبالتالي كما عملنا في خلال كورونا.. أعطينا الخبز والطحين من الضريبة كمان هلا هذه تساعدنا، آلية ثانية لتنفيذ السياسة أن نحافظ على المادة الأساسية للعائلات كثيرة الأولاد والعائلات المحتاجة".