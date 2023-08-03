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اتخذ مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، اليوم الخميس، سلسلة قرارات إدارية تتضمن بعض التعديلات في المناصب العسكرية العليا.

وتضمنت القرارات تعيين الجنرال متين جوراك، قائدًا جديدًا للجيش، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

بينما أشارت قناة «روسيا اليوم»، إلى أن القرارات تضمنت:

- إحالة قائد القوات الجوية التركية آتيلا غولان، وقائد القوات البرية موسى آفسيفير، إلى التقاعد.

- تعيين الجنرال سلجوق بيرقدار، رئيسًا جديدًا للقوات البرية.

- تعيين الجنرال ضياء جمال قاضي أوغلو، قائدًا جديدًا للقوات الجوية.